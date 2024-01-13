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13 Ocak 2024 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 11:00:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca çeşitli unvan ve pozisyonlara 1629 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör olmak üzere 1629 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Başvurular, 25 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri, Bakanlığın "www.ktb.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı sözleşmeli personel istihdam
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