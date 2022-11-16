VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ivanka Trump 2024 başkanlık seçimlerinde siyasetten uzak duracak
Milley: Rusya'nın Ukrayna'da elektrik altyapısını hedef alması savaş suçudur
UAEA Başkanı: Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin çabaları çok değerli
ABD: Polonya'nın füze olayı ile ilgili açıklamasıyla çelişen bir şey görmedik
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının kilit ismi Suriye'de yakalandı
Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
'Türkiye'de bazıları eğitim kendi tekellerinde olsun istiyor'
Cemevleri düzenlemesi yasalaştı: Belediyeler destek verebilecek
Bakan Kurum, Katar ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü
Bir anda bastırdı! Sarıkamış beyaza büründü
Vatandaşlar soba kullanımı konusunda uyarıldı
Rusya: Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmanın tarafsız olacağına eminiz
İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı
MSB: Yurt dışına kaçmak isteyen 4 terörist yakalandı
Rusya'dan İrlanda Başbakanı'nın da aralarında bulunduğu 52 kişiye yaptırım
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Alman İçişleri Bakanı Faeser: Nakit ödemelere 10 bin euro limit getirilmeli
Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor
Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu alev aldı
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin siber tehditlerine karşı işbirliğini sürdürecek
Azerbaycan'dan Fransa'ya protesto notası
Umman Körfezi'nde bir petrol tankeri bombalı dronla vuruldu
Teröre karşı birlik yürüyüşü
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl 5'.si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Siirt Kısa ...
16 Kasım 2022 Çarşamba 15:17:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 15:17:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl 5'.si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı!

ABONE OL

Siirt Valiliğinin himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Belediyesi ve Siirt Üniversitesinin desteklediği festival, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda kısa film tanıtımıyla başladı.

Ortak kültür ve zenginlikler yumağı olan festivalin, birlik ve beraberliğe, birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesine çok önemli katkılar sunacağını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Kadim Siirt, 12 bin yıllık tarihi geçmişi ile Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının izlerini taşıyan ve sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve turizmiyle çok zengin bir medeniyet dokusuna sahiptir. Medeniyet ve kültür dünyasına büyük katkıları olan kent, aynı zamanda hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, içinde farklı kültür ve dillerin konuşulduğu bir kardeşlik şehridir. Geçmişte Siirt'te yapılan birçok film çalışması bu şehrin topraklarında filizlenmiş olan birer tomurcuktur."

Festivalin Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere, katılım gösteren tüm yarışmacı ve sanatçılara teşekkür etti.

Bu yıl da festivalin vatandaşları bir araya getireceğini dile getiren Aktay, "Siirt son 6-7 yıldır çok güzel kültürel etkinliklere tanık oluyor. Siirt artık kitapla daha sık bir araya geliyor. Geçen hafta ilimizde güzel bir kitap fuarı tertiplendi. Ondan önce de Siirt Üniversitesinde dünyanın pek çok üniversitesinden bilim adamlarının katılımıyla Uluslararası Oksidentalizm Sempozyumu düzenlendi. Bu kadar güzel kültürel etkinliklere tanık olmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda da geleneksel hale gelen festivali Siirtlilerle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Açılış töreni, Altan Erkekli ve Veysel Diker'in rol aldığı "Şifa Niyetine" oyununun sahnelenmesiyle sona erdi.

Festival 18 Kasım'a kadar sürecek

Film gösterimleri, söyleşiler ve atölyelerle devam edecek festival, ödül töreninde Grup İmera'nın vereceği konserle sona erecek. Bu yıl 10 ülkeden 182 film başvurusunun yapıldığı festivalde, finale kalan 30 film "Jüri Özel Ödülü" ve "İbrahim Hakkı Özel Ödülü" için de yarışacak.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen ve ilki 2018 yılında gerçekleşen 5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin jüri üyeleri arasında Yapımcı Mehmet Canpolat, Yönetmen Faysal Soysal, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Bölüm Başkan Doç. Dr. Zuhal Akmeşe Demir, yönetmen Mehmet Güneri ve tv4 Kanal Koordinatörü Filiz Zengin yer alıyor.

Başvuruların 30 Ekim'de tamamlandığı 5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin 500 lira ödül takdim edilecek.

Tevfik İleri Belgeseli

Festivaldeki söyleşide yer alacak isimler arasında oyuncu Boğaç Aksoy, Nazlı Tosunoğlu, Mahmut Cevher, Melih Özkaya ve Burak Sarımola yer alıyor. Festivalde ayrıca 17 Kasım'da "Ustaların Buluşması" programına yönetmen Nazif Tunç ile Ahmet Edebali konuk olacak.

Festivalin üçüncü gününde çekimleri yakın zamanda biten "Tevfik İleri Belgeseli" izleyiciyle buluşacak. Belgeselde Bayındırlık ve Milli Eğitim Bakanlığı yapan, 60 darbesinde Kayseri Cezaevi'ne konulan ve kötü cezaevi koşulları içinde hayatını kaybeden Tevfik İleri'nin hayatı anlatılıyor.

"5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali" ödül töreni ve kapanış programı, 18 Kasım'da Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek.

Festivalin onursal başkanlığını Prof. Dr. Yasin Aktay, direktörlüğünü ise akademisyen ve yönetmen Ahmet Bikiç yapıyor.

Etiketler : Film gösterimleri 5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali Mahmut Cevher Melih Özkaya Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği
Hayali çalışkan olarak anılmak

Hayali çalışkan olarak anılmak
Alice geri dönüyor

Alice geri dönüyor
İspanya'daki hedef en az 6 madalya

İspanya'daki hedef en az 6 madalya
Keşke oynamasaydım

Keşke oynamasaydım
Düet isteği

Düet isteği
24 saat yetmiyor

24 saat yetmiyor
Eşim diye demiyorum mükemmel oyuncu

Eşim diye demiyorum mükemmel oyuncu
ABD yolcusu

ABD yolcusu
Arda'dan hazırım imajı

Arda'dan hazırım imajı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX