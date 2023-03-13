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13 Mart 2023 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 14:30:00

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Malatya genelinde ve şu anda 150 noktada enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Malatya genelinde ve şu anda 150 noktada enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç gün içerisinde 200 noktaya çıkacağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerinin 36'ncı günü olduğunu hatırlattı.

Çalışmaların yoğun bir şekilde her alanda devam ettiğini belirten Ersoy, "Öncelikli olarak şu anda enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız. Malatya genelinde ve şu anda 150 noktada enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç gün içerisinde 200 noktaya çıkacağız. İlçelerde de yerel trafiği rahatsız etmeyecek şekilde, ulaşımları rahatsız etmeyecek şekilde bu oranı hızlı bir şekilde artırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Malatya'nın 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadığını ve bu deprem sonrasında da hasar tespit çalışmalarına, hasarsız, az hasarlı ve orta hasarlı olan konutlarda ve yapılarda sıfırdan tekrar başlandığını aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Bir hafta içerisinde en geç bütün bu hasar tespitleri de tamamlamayı düşünüyoruz. Sonunda tekrar askıya çıkacak ve bütün konteyner hakları olsun, konut hakları olsun, kira yardımı olsun diğer yardımlar da Malatya genelinde netleşmiş olacak. Şu ana kadar konteynerle ilgili kesinleşmiş 15 bin haklı talep var hak edişi kesinleşmiş. Şu ana kadar kurulan konteyner şehirlerimizdeki 44 noktada bu çalışmalar devam ediyor, bazıları da devreye alınmaya başlandı. 4 binden fazla konteyner şu an için kullanıma alındı ve vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Hızlı bir şekilde ilk etaptaki bu 15 bin talebi birkaç hafta içerisinde, bir ay içinde en geç tamamlamayı hedefliyoruz."

Kalıcı konutlarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca gerekli çalışmaların başlatıldığını aktaran Ersoy, "Yer tespiti kesinleşmiş, nihai karar verilmiş noktalarda 7 bin 763 konutun ihale aşamaları tamamlandı veya tamamlanmak üzere. Kimisinin altyapı ve kazı faaliyetleri çalışmaları da başladı. İnşallah burada da hızlı bir şekilde bu sayıyı her geçen gün artırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak sahada olduklarına işaret eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak ilgili bakanlıklarımız ve bakanlarımız zaten düzenli olarak, koordinasyon bakanları dışında her sektörü temsil eden bakanlıklarımız ve bakanlarımız düzenli olarak şehirlerimizi dolaşıyorlar. Malatya'ya da ziyaretlerini yapıyorlar. Sanayi kurumları olsun esnafla ilgili olsun çalışmalar olsun altyapılarla ilgili çalışmalar olsun hızlı bir şekilde ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız yine Sayın Devlet Bahçeli kendileri de düzenli olarak ilimize geliyorlar, ilçelerimizi de dolaşıyorlar. İnşallah hızlı bir şekilde bu süreci genişleterek ramazan öncelikli olmak kaydıyla tamamlamaya devam edeceğiz. İçişleri Bakanımız da en çok gelen bakanlarımız arasında. AFAD ve birçok konu kendi sorumluluğunda olduğu için sağ olsun kendileri de çok sık ziyaret ediyorlar. Bugün genel bir değerlendirme yaptık. Hem geldiğimiz nokta hem tamamlamamız gereken noktaları detaylıca gözden geçirdik. Ramazan hazırlıklarımızı nasıl yapacağımızı, nasıl tamamlayacağımızı konuştuk."

Etiketler : mehmet nuri ersoy malatya enkaz

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