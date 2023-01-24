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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 turizm verilerini 31 Ocak'ta açıklayacaklarını bildirdi
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24 Ocak 2023 Salı 14:10:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 14:10:00

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 turizm verilerini 31 Ocak'ta açıklayacaklarını bildirdi

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, (2022 turizm verileri) "31 Ocak Salı günü İstanbul'da açıklayacağız. Bu toplantıda 2023-2028 stratejimizi, sonraki yıl neler yapacağız bunları da anlatacağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022'ye ait turizm verilerini 31 Ocak'ta İstanbul'da yapacakları toplantıyla kamuoyuyla paylaşacaklarını, bu toplantıda 2023-2028 turizm stratejilerini de açıklayacaklarını bildirdi.

Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Turizmde 2022 verileri ve 2023 hedeflerine yönelik soru üzerine Ersoy, yoğun bir tanıtım süreci yürüttüklerini, Türkiye'nin, dünyada en iyi tanıtım yapan ülke konumunda olduğunu, tanıtımların sadece Avrupa'da değil birçok pazarda sürdüğünü de dile getirdi.

Ersoy, 2022'ye ait turizm verilerini, gerçekleşen hedefleri ve yeni hedeflerini kapsamlı bir toplantıyla kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, "Toplantıyı 31 Ocak'ta İstanbul'da yapıyoruz. Bu toplantıda 2023-2028 stratejimizi de açıklayacağız, sonraki yıl neler yapacağız bunları anlatacağız." dedi.

Turizmde 2023 hedeflerinin 60 milyon turist 56 milyar dolar gelir olduğunu dile getiren Ersoy, toplantıda bu hedeflere nasıl ulaşacaklarına ilişkin yol haritasını paylaşacaklarını kaydetti.

Etiketler : mehmet nuri ersoy turim yenibey
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