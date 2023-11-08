VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tam 3 milyar dolar... Otomotiv ihracatı yüzde 17 arttı
Akşener, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü
Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna darbe!
BM'den İsrail'e 'savaş suçu' tepkisi
İşgalci İsrail onlarca Filistinliyi gözaltına aldı
4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
08 Kasım 2023 Çarşamba 12:20:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 12:20:00

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan İsrail zulmüne kravatlı tepki

ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Los Angeles'ta düzenlenen "Hollywood Türk Film ve Drama Günleri" etkinliklerine katıldı. Mumcu'nun Filistin bayrağının renklerini taşıyan bir kravat takması dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın katkılarıyla yapıldı. Sony Stüdyoları'nda düzenlenen etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan "Atatürk" filminin dünya prömiyeri de yapıldı. Açılış gecesi, Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf edildi. Geceye; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nın yanı sıra Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum ve Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da katıldı.

Los Angeles'ta Filistin kravatı

Bakan Yardımcısı Mumcu'nun, Filistin bayrağının renklerini taşıyan bir kravat taktığı görüldü. Mumcu, Türk sinema endüstrisinin dünyadaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Mumcu, "Son 20 yılda dünyanın en prestijli sinema festivallerinde kazanılan başarıların yanı sıra sektöre aktarılan devlet desteklerinin de katkısıyla film üretiminde elde edilen ivmenin memnuniyet verici. Dünya genelinde 173 ülkeye ihraç edilen ve yaklaşık 750 milyon izleyici tarafından ilgiyle takip edilen dizi filmlerin, Türkiye adına önemli bir kültürel diplomasi aracı haline geldi" dedi.

Sinema sektöründen önemli isimler de Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'ne katıldı. Engin Altan Düzyatan, Aras Bulut İynemli, Meryem Uzerli, Ebru Şahin, Fadik Atasoy gibi ünlü isimlerin yanı sıra 'Traffic ve Savior' gibi önemli projelerin yapımcısı Cindy Cowan, Mad Men ve Breaking Bad'in yapımcısı Christina Wayne da Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'nde yer aldı.

Etiketler : Hollywood Türk Film ve Drama Günleri Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu Filistin bayrağı
Harbiye ilk heyecan

Harbiye ilk heyecan
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX