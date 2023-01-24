Türkiye'nin zengin kültürüne vurgu

Ödül törenine katılan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Kültür ve sanatın farklı alanlarına ilgi duyan gençlerimiz büyük üstatlardan ilham alarak kendi başarı hikâyelerini yazıyor."

"Savunmada, ekonomide, askeriyede, diplomaside ve diğer alanlarda elde edilen kazanımların kalıcılığı da yine Kültür sanata bağlıdır."

"Türk milleti olarak, bizim de asırlardır ayakta kalabilmemizin temel sebebi, Kültürel derinliğimizdir."

"Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."

"Milletimizin birliğinin ve dirliğinin temsilcisi olan ortak değerlerimize sahip çıkmaya özellikle önem veriyoruz. Bu amaçla 2023 yılını "Mevlana Yılı" olarak ilan ettik."

"Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz."