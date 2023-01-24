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24 Ocak 2023 Salı 19:59:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 19:59:00

Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin zengin kültürüne vurgu... "Tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz"

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Kültür Bakanlığı Özel Ödülleri, Tarihi CSO Salonu'nda düzenleniyor. Törene katılan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Ödül törenine katılan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Kültür ve sanatın farklı alanlarına ilgi duyan gençlerimiz büyük üstatlardan ilham alarak kendi başarı hikâyelerini yazıyor."

"Savunmada, ekonomide, askeriyede, diplomaside ve diğer alanlarda elde edilen kazanımların kalıcılığı da yine Kültür sanata bağlıdır."

"Türk milleti olarak, bizim de asırlardır ayakta kalabilmemizin temel sebebi, Kültürel derinliğimizdir."

"Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."

"Milletimizin birliğinin ve dirliğinin temsilcisi olan ortak değerlerimize sahip çıkmaya özellikle önem veriyoruz. Bu amaçla 2023 yılını "Mevlana Yılı" olarak ilan ettik."

"Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz."

Etiketler : başkan erdoğan ödül töreni kültür ve turizm bakanlığı
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