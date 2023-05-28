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28 Mayıs 2023 Pazar 18:06:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 18:06:00

Külliye'de bir ilk! Hazırlıklar tamamlandı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü seçimlerde zafer ulaşması durumunda bir geleneği değiştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim zaferi sonrası gelenekselleşmiş balkon konuşmasını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı öğrenildi.

Kazandığı tüm seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapan Başkan Erdoğan, eğer bu seçimi de kazanırsa bu kez Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana binasındaki balkonda vatandaşlara seslenecek.

BASIN MENSUPLARI İÇİN YER HAZIRLANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerekli hazırlıklar yapılırken seçimi buradan takip edecek basın mensupları için de yer ayrıldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan seçim cumhurbaşkanlığı külliyesi
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