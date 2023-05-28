Külliye'de bir ilk! Hazırlıklar tamamlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim zaferi sonrası gelenekselleşmiş balkon konuşmasını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı öğrenildi.

Kazandığı tüm seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapan Başkan Erdoğan, eğer bu seçimi de kazanırsa bu kez Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana binasındaki balkonda vatandaşlara seslenecek.

BASIN MENSUPLARI İÇİN YER HAZIRLANDI



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerekli hazırlıklar yapılırken seçimi buradan takip edecek basın mensupları için de yer ayrıldı.