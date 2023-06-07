'Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı' iddiasına yalanlama

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı" iddiası doğru değildir.

Aynı iddianın geçtiğimiz yıllarda da gündeme getirildiği ve kasıtlı bir şekilde dezenformasyona sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.