'Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. DMM sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, iddiaların yalan olduğunu belirtildi.
DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı" iddiası doğru değildir.
Aynı iddianın geçtiğimiz yıllarda da gündeme getirildiği ve kasıtlı bir şekilde dezenformasyona sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.
�� "Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 7, 2023
➡️Aynı iddianın geçtiğimiz yıllarda da gündeme getirildiği ve kasıtlı bir şekilde dezenformasyona sebebiyet verildiği tespit edilmiştir. pic.twitter.com/SHWGxn5jT1
- Borsa günü yükselişle tamamladı
- Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
- Bakan Şimşek, ‘acil önceliğimiz' diyerek duyurdu... "Engellerin üstesinden geleceğiz"
- İYİ Parti'de isyan bayrağı... "Yeni Genel Başkanla yol alacağız"
- Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması... "Yargıtay kararına göre hareket edilecektir"
- Bakan Yumaklı'dan yeni dönem mesajı... “Üretimin ve üreticinin yüzyılı başlıyor”