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07 Haziran 2023 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 17:00:00

'Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı' iddiasına yalanlama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. DMM sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, iddiaların yalan olduğunu belirtildi.

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı" iddiası doğru değildir.

Aynı iddianın geçtiğimiz yıllarda da gündeme getirildiği ve kasıtlı bir şekilde dezenformasyona sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

Etiketler : DMM Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıld
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