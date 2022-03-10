Kuleba'dan Çavuşoğlu'na özel teşekkür: Tekrar görüşmeye hazırız

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, basın toplantısı düzenledi.

Kuleba'nın basın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım"

"Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız"

"Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım"

"Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti"

"Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı"