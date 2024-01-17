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17 Ocak 2024 Çarşamba 17:37:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 17:37:00

Kudüs'e sanat ile ses olan “İstanbul'dan Kudüs'e resim sergisi” başladı

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İstanbul'dan Kudüs'e Resim Sergisi lansman programı ile sanatseverler TÜGVA Genel Merkez'de bir araya geldi. 16-25 Ocak tarihleri arasında sürecek sergiye seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato da katılım sağladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kültür Sanat Koordinatörlüğünce Ahmet Öğreten ile İstanbul'dan Kudüs'e Resim Sergisi, yapılan lansman programının ardından başladı. Sergi kapsamında yapılan lansman programı ile sanata ilgi duyanlar TÜGVA Genel Merkez'inde bir araya geldi. Oturumlar halinde düzenlenen serginin ilk gününde yapılan çalışmalara dair bilgiler verildi ve sanat eserleri katılımcıların beğenisine sunuldu. Ahmet Öğreten tarafından üretilen 41 eserin yer aldığı sergide ana tema Kudüs olarak işlendi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin açılış konuşmasıyla başlayan İstanbul'dan Kudüs'e Resim Sergisi'nin ilk gününde sanata dair doyurucu bilgilerin yanı sıra; İstanbul'dan Kudüs'e uzanan bir sanat yolculuğu yaşatıldı.

GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN SANAT İLE SESİ OLDUK

Sergi hakkında konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci; "Çok anlamlı bir etkinlikte bir araya geldik. Ahmet Öğreten hocamızın çizmiş olduğu eserler, bugün inşallah ülkemizin gençliğiyle bir araya gelecek. İstanbul'dan Kudüs'e önemli bir köprü olacak. İnanıyoruz ki bu etkinlikler ve buna benzer eylemlerle beraber de soykırıma karşı bir ses çıkartmış oluyoruz. Gazze'deki çocukların farklı manada sanat ile sesi olmuş oluyoruz. Bu tarz sanatsal çalışmalarla konuya olan duyarlılık bilinç daha da artacak ve dünyada böyle bir soykırım bir daha yaşanmayacaktır. Özellikle kanıksanan bir sürece "Dur" demek için genç arkadaşlarımızı bu anlamlı sergiye önümüzdeki 9 gün boyunca davet ediyorum. Sergiye katılanlar Mescid-i Aksa, Kubbetü's-Sahra ve kadim Filistin sokakları hakkında derin bir bilgiye sahip olacaklar" dedi.

Sergi 9 gün boyunca TÜGVA Genel Merkez binasında sanatseverler ile buluşmaya devam edecek.

Etiketler : resim sergi kudüs
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