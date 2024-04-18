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18 Nisan 2024 Perşembe 01:07:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 01:07:00

Küçükçekmece'de sakatat yüklü kamyon devrildi, sürücü kaçtı

Kaynak: AA

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Küçükçekmece'de, sakatat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu kemik parçaları yola savruldu, sürücü kaza yerinden kaçtı.

Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı İkitelli Kavşağı'nda, 59 HN 390 plakalı kamyon önce bariyerlere çarptı, ardından yaklaşık 20 metre sürüklenip yan yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsü, kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.

Yola savrulan sakatatlar, Karayolları ekiplerince iş makineleri yardımıyla toplandı.

Ekipler, sakatlardan etrafa yayılan pis koku nedeniyle çalışmakta güçlük çekti, ağız ve burunlarını elbiseleriyle kapatmaya çalıştı.

Kaza nedeniyle kavşakta ve bulvarda araç yoğunluğu oluştu.

Etiketler : sakatat yüklü kamyon devrilen kamyon kemik parçaları
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