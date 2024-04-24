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Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu!
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24 Nisan 2024 Çarşamba 11:19:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 11:19:00

Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu!

Kaynak: IHA

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Küçükçekmece'de bir kuyumcu dükkanı, maskeli 3 şahıs tarafından soyuldu. Kuyumcunun havaya ateş amasıyla soygunculardan biri vatandaşlar, tarafından yakalandı. Şüphelilerin kaçması ve bir soyguncunun yakalanma anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesindeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 3 kişi, kuyumcuya girerek altınları istedi. Vitrindeki altınları çuvalları alan şüpheliler iş yeri sahibi tarafından engellenmek isteyince soygunculardan biri silah kabzası ile kuyumcuyu başından yaraladı. Şüpheliler daha sonra kapının camını kırarak dışarı kaçtı.

Kuyumcuların peşinden dışarı çıkan işyeri sahibi, silahıyla havaya ateş açtı. Şüphelilerden ikisi altınlar ile birlikte kayıplara karışırken, bir tanesi ise çevredeki esnaf tarafından yakalandı. Yakalanan zanlı, esnafa tarafından tekme tokat dövüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yakalanan şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. Ardından olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından olay yerinde 2 adet boş kovan bulundu. Ekipler kaçan iki şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

KUYUMCU SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kuyumcu soygunu, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dükkandan çıkan 3 zanlı kaçmaya çalışıyor. Bir tanesi vatandaşlar tarafından tekme tokat yakalanırken, diğer ikisi ise kaçıyor.

Etiketler : küçükçekmece soygun kuyumcu
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