Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de 5 katlı binada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI