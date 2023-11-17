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17 Kasım 2023 Cuma 16:21:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 16:21:00

Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Küçükçekmece'de 5 katlı binada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : KÜÇÜKÇEKMECE DOĞALGAZ PATLAMASI CAN KAYBI
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