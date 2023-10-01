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Küçükçekmece'de çarpışan 2 metrobüste hasar oluştu
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01 Ekim 2023 Pazar 13:54:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 13:54:00

Küçükçekmece'de çarpışan 2 metrobüste hasar oluştu

Kaynak: AA

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İstanbul Küçükçekmece'de çarpışan 2 metrobüste hasar oluştu.

Beşyol Durağı'nda içerisinde yolcular bulunan, arka arkaya seyreden 2 metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle hasar oluşan 2 metrobüs için yol bakım araçları olay yerine ulaştı.

İki araç, güzergah üzerinde boş bir alana çekilirken metrobüs yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan metrobüslerin yoldan çekilmesiyle seferler normale döndü.

Etiketler : küçükçekmece metrobüs hasar
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