Küçükçekmece'de çarpışan 2 metrobüste hasar oluştu
Kaynak: AA
İstanbul Küçükçekmece'de çarpışan 2 metrobüste hasar oluştu.
Beşyol Durağı'nda içerisinde yolcular bulunan, arka arkaya seyreden 2 metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle hasar oluşan 2 metrobüs için yol bakım araçları olay yerine ulaştı.
İki araç, güzergah üzerinde boş bir alana çekilirken metrobüs yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Kazaya karışan metrobüslerin yoldan çekilmesiyle seferler normale döndü.
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