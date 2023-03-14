Küçükçekmece'de bir binada yıkım sırasında çökme

Küçükçekmece'de bir binada yıkım sırasında çökme

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yıkımı yapılan bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısmi çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılırken ekiplerin incelemesi sürüyor.