14 Mart 2023 Salı 10:49:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 10:49:00
Küçükçekmece'de bir binada yıkım sırasında çökme
Küçükçekmece'de metruk bir binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yıkımı yapılan bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısmi çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılırken ekiplerin incelemesi sürüyor.
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