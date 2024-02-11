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Saldırıyı kınamadı, algı operasyonuna kalkıştı!
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11 Şubat 2024 Pazar 01:54:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 01:54:00

Küçükçekmece saldırısını kınamadı, algı operasyonuna kalkıştı! Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki!

Kaynak: Star

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonrası her kesimden kınama mesajı gelirken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi hesap peşinde koşmayı tercih etti. 'Asayiş olayı' tanımını kullanan İmamoğlu, tüm kanıtları görmezden gelerek saldırının AK Parti ve Aziz Yeniay'a yönelik olmadığını iddia etti. İmamoğlu'nun algı operasyonuna ise tepkiler çığ gibi büyüdü. 24 TV'de konuşan Prof. Dr. Ahmet Akın, CHP'li Selin Sayek Böke'nin 'PYD'nin terörle ilişkili olduğuna dair herhangi bir istihbari bir bilgim yok' sözlerine atıfta bulunarak, İmamoğlu'na 'Sen nereden aldın istihbari bir bilgi olup olmadığını?' göndermesinde bulundu.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a, Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernek ziyareti sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.

SİYASİLERDEN ALÇAK SALDIRIYA TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Birçok siyasetçi alçak saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımlarken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise algı operasyonuna girişti. Sosyal medyasından skandal bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Küçükçekmece'deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

24 TV'de yayımlanan "Doğrusu Ne?" programına katılan uzmanlar, siyasi hesap peşinde koşan İmamoğlu'nun sözlerini eleştirdi.

"OLAY TAMEMEN AZİZ YENİAY'A YÖNELİK OPERASYONDUR!"

İmamoğlu'nun şu an büyük bir tepkiyle karşı karşıya olduğunu belirten İst. Medeniyet Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Ahmet Akın, "İmamoğlu'na şu an çok tepki var. Konuşmasa daha iyidi. Bir tane lanetleme, kınama yok. Bu tarz açıklamalar kimseye fayda getirmez. Olay tamamen Aziz Yeniay'a yönelik bir operasyondur" dedi.

"PYD'nin terörle ilişkili olduğuna dair herhangi bir istihbari bir bilgim yok" diyen CHP'li Selin Sayek Böke'nin sözlerine atıfta bulunan Akın, "Buna atfen, sen nereden aldın istihbari bir bilgi olup olmadığını?" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak Gazetesi GYY Hüseyin Likoğlu ise "Sen kimsin belediye başkanı... Polis orada, savcı orada hatta MİT orada... Bu bilgiyi polis, Cumhurbaşkanı'na vermemiş sana mı vermiş?. Bu bilgiyi MİT'ten almadıysan kimden aldın" sözleriyle İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

AZİZ YENİAY'DAN İMAMOĞLU'NA TEPKİ!

A Haber'e konuşan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay, İmamoğlu'nun saldırı ile ilgili yaptığı paylaşıma cevap verdi. İmamoğlu'nun AK Partililerin seçim çalışmalarına yönelik gerçekleşen saldırıyla ilgili "Asayiş olayı" tanımlamasıyla ilgili Yeniay, "Bu talihsiz bir açıklama. Emniyet'in araştırdığı noktada bir kişi böyle beyanatta bulunuyor. Hayırdır? Muhatabın kimdi kimlerden bilgi aldınız?" diye sordu.

Etiketler : ibb ekrem imamoğlu küçükçekmece saldırı ak parti aziz yeniay
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