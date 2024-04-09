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Küçükçekmece Gölü'nde kirden suyun rengi değişti: Lağım fareleri de görülüyor
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09 Nisan 2024 Salı 20:50:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 20:50:00

Küçükçekmece Gölü'nde kirden suyun rengi değişti: Lağım fareleri de görülüyor

Kaynak: AA

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Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan kirlilik kıyı kesimlerinde suyun renginin değişmesine neden oldu. Bölge esnafı "Gölde temizlik yapılmıyor. Lağım fareleri de görülüyor. Sadece ben değil, burada oturan herkes bu durumdan şikayetçi" dedi.

Küçükçekmece Gölü'nün kıyı kesimlerinde renk değişimi yaşanırken çevre sakinleri etrafa yayılan kötü kokudan şikayet etti.

Gölün, Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki kıyı kesimlerinde renk değişimi dikkati çekti. Suyun rengi kahverengi ve kızıla dönüşürken, etrafa kötü koku yayıldı.

Çevrede yaşayanlar, kötü kokudan endişe ederken yetkililerin gölde temizlik çalışması başlatmasını istedi.

Göl kenarındaki plastik şişe, poşet ve yiyecek ambalajları dikkati çekti.

"GÖLDE KAPSAMLI BİR TEMİZLİK YAPILMASI GEREKİR"

Bölgede 18 yıldır esnaflık yapan Hasan Kal, gölün temizliği konusunda hiçbir yerel yönetimin çalışma yapmadığını öne sürdü.

Müşterilerin de bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Kal, "Gölde temizlik yapılmıyor. Lağım fareleri de görülüyor. Sadece ben değil, burada oturan herkes bu durumdan şikayetçi." dedi.

Göl yanındaki kafede oturan İdris Şahin, zaman zaman gölden kötü koku yayıldığını dile getirerek, "Gölde kapsamlı bir temizlik çalışması yapılması gerekir. Burası hiç temiz olmadı. Buraya yakın noktaya atık tesisi yapıldı ama yine de düzelmedi. Kötü koku da yayılıyor. 32 senedir bu mahallede oturuyorum, maalesef her zaman bu sorunu yaşadık." değerlendirmesini yaptı.

Çocuğuyla yürüyüş yapmak için göl kenarına geldiğini söyleyen Ersin Yılmazer, umduğu gibi bir manzarayla karşılaşmadığını ifade etti.

Etiketler : küçükçekmece gölü kirlilik İSTANBUL
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