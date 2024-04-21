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21 Nisan 2024 Pazar 22:26:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 22:26:00

Küçük ressam şehit babası anısına sergi düzenledi

Kaynak: İHA

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Görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Hüseyin Gül'ün 12 yaşındaki oğlu Talha Gül, çizdiği yağlı boya resimlerini babası anısına düzenlediği sergide sanatseverlerle buluşurdu.

Muş'ta 2012 yılında görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül, 50 tane yağlı boya resminin yer aldığı sergisinin açılışını, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Fuaye alanında gerçekleştirdi.

Babası ve tüm polislerin anısına düzenlediği sergisinde doğa ve manzara temalı resimlerine yer veren Gül'ün eserleri yoğun ilgi gördü.

Bir buçuk senede çizdiği resimlerini sanatseverlerin beğenisine sunan Gül'ün sergisinde ailesi, yakınları, emniyet personelleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

12 yaşında ilk sergi tecrübesini yaşayan Gül'ün eserleri bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

"RESİMLERİMİ BABAM İÇİN ÇİZDİM"

Mutlu ve heyecanlı olduğunu vurgulayan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Resimleri bir buçuk sene içerisinde çizdim. Genellikle doğa resimleri yapıyorum. En sevdiğim resimler çiçek resimleri oluyor. Şu ana kadar 50 tane resim çizdim. Babamın ve bütün polisler adına sergi açmak istemiştim. Bu sergiyi de onlar için açtım. Fikrimi ilk annemle paylaştım. Sonra da sergimizi açtık. Bu benim ilk sergim. Heyecanlıyım, çok mutluyum. İnşallah güzel geçecek. Sergimde doğa ve çiçek resimleri var.

Bir resmi ortalama 4 saatte çiziyorum ama bazen süre uzayabiliyor. Daha küçük yaşlardayken de resim çizerdim, ardından da daha çok çizmeye heves ettim. Çok eğlenceli ve güzel gelmeye başlamıştı. Sonra da çizmeye devam ettim. Yeni sergiler açmayı da düşünüyorum" dedi. Resimlerini şehit babasına armağan ettiğini söyleyen Gül, "Babam çok iyi birisiymiş. Dinine bağlıymış. O da resim çiziyormuş. Bu resimlerin hepsini onun için çizdim."

Etiketler : Talha Gül ŞEHİT HÜSEYİN GÜL SERGİ
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