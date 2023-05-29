VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Başkan Erdoğan'ı kutladı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonda 18 telsiz ve 2 patlatma düzeneği bulundu
BİM'e “Yılın İtibarlı İş Ortağı” ödülü
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Küçük ortaklara teşekkür edip Özdağ'ı es geçti! Kılıçdaroğlu'na sert tepki
29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:58:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:58:00

Küçük ortaklara teşekkür edip Ümit Özdağ'ı es geçti! Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki

ABONE OL

Seçim sürecinde kendisini çarpan küçük ortaklara teşekkür edip Ümit Özdağ'ı es geçen Kemal Kılıçdaroğlu'na Zafer Partisi'nden sert tepki geldi.

CHP'nin mağlup Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 ayda ikinci seçimini kaybetmesinin ardından yaptığı bir açıklama ile istifa etmeden birkaç teşekkür ile kameraların karşısından ayrıldı. Bunun üzerine Ümit Özdağ cephesinden de bir açıklama geldi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer masadaki oysuz ortakların aksine katkı sağlamalarına rağmen gördükleri muameleden memnun olmadıklarını beyan etti.

KENDİSİNİ ÇARPAN KÜÇÜK ORTAKLARA TEŞEKKÜR EDİP ÖZDAĞ'I ES GEÇTİ

Dün itibarıyla son 1 aydaki ikinci seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı kısa açıklamanın bir bölümünü teşekküre ayırdı. Masadaki ortaklarının bazılarına ve seçmenine teşekkür ederek soru almadan salondan ayrıldı.

ZAFER PARTİSİ'NDEN TEPKİ GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 40'a yakın milletvekilini kaptırdığı küçük ortaklarına teşekkür etmesine rağmen daha fazla oy getiren Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'a teşekkür etmemesinden dert yanan Tunçer konuyla ilgili şunları söyledi:

SİZE DİĞER 4 PARTİDEN DAHA FAZLA OY GETİRDİK

"Partimiz yüzdenize diğer 4 partiden daha fazla katkı sağlamış ve seçmeni yeniden umutlandırarak sandıktan kopuşu azaltmıştır.

BİR TEK BİZE TEŞEKKÜR ETMEDİNİZ

Ancak konuşmanızda sanırım bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz. Canınız sağolsun."

Ümit Özdağ ise seçim sonrası attığı tweetle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini zamanında masaya davet etmediğine işaret etmişti.

Etiketler : chp kemal kılıçdaroğlu ümit özdağ zafer partisi
‘Masal' sevinci

‘Masal' sevinci
Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
Ekranları özledim

Ekranları özledim
"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"

"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"
Her hafta 1 şarkı

Her hafta 1 şarkı
Milan 1 yaşında

Milan 1 yaşında
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
Çiçeği beğenilmedi

Çiçeği beğenilmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX