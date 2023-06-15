'Küçük' ortaklar birleşiyor mu? TBMM'de grup kurmak için görüştüler

'Küçük' ortaklar birleşiyor mu? TBMM'de grup kurmak için görüştüler

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi genel başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) grup kurmak için görüşmelere başladı.

Alınan bilgiye göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, üç partinin TBMM'de grup kurmasına ilişkin çalışmalar ele alındı.