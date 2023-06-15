'Küçük' ortaklar birleşiyor mu? TBMM'de grup kurmak için görüştüler
Seçimlere terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak kurarak giren 7'li koalisyonun küçük ortakları DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi TBMM'de grup kurmak için görüştü. Seçimlere CHP listelerinden girerek 35 milletvekili çıkaran 'küçük' ortaklar, TBMM'de tek çatı altında faaliyet gösterecek.
DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi genel başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) grup kurmak için görüşmelere başladı.
Alınan bilgiye göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, üç partinin TBMM'de grup kurmasına ilişkin çalışmalar ele alındı.
- Batı Trakya'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı
- 'Küçük' ortaklar birleşiyor mu? TBMM'de grup kurmak için görüştüler
- Gözler temmuz ayında... Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
- Guterres'ten iklim konusunda felaket uyarısı... "Harekete geçme zamanı"
- Fiji Adaları 7.2 ile sallandı
- Mehmetçik'e teslim edildi... Modüler Zırhlı Kule yüksek seviyede koruma sağlayacak