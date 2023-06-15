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'Küçük' ortaklar birleşiyor mu? TBMM'de grup kurmak için görüştüler
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15 Haziran 2023 Perşembe 23:36:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 23:36:00

'Küçük' ortaklar birleşiyor mu? TBMM'de grup kurmak için görüştüler

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Seçimlere terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak kurarak giren 7'li koalisyonun küçük ortakları DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi TBMM'de grup kurmak için görüştü. Seçimlere CHP listelerinden girerek 35 milletvekili çıkaran 'küçük' ortaklar, TBMM'de tek çatı altında faaliyet gösterecek.

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi genel başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) grup kurmak için görüşmelere başladı.

Alınan bilgiye göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, üç partinin TBMM'de grup kurmasına ilişkin çalışmalar ele alındı.

Etiketler : DEVA GELECEK SAADET
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