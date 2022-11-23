23 Kasım 2022 Çarşamba 17:42:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 17:42:00
Küba Devlet Başkanı, Ankara'da... Başkan Erdoğan, resmi törenle karşıladı
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'i resmi törenle karşıladı.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'i resmi törenle karşıladı.
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- Küba Devlet Başkanı, Ankara'da... Başkan Erdoğan, resmi törenle karşıladı