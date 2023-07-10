Kuaför Hüseyin Özdemir erkekler için saç bakımı hakkında soruları yanıtlıyor

Erkekler için saç bakımı hakkında tüyolar veren Hüseyin Özdemir, ilk kuralın temizlik olduğunu söyledi: "Düzgün temizlenmeyen saç derisinde kepek ve yara oluşabilir. O nedenle konu erkekler için saç bakımı olduğunda ilk kural, saçları temiz tutmak olmalı. Ben, kirden ve fazla yağdan arınması için saçların gün aşırı veya 2 günde bir yıkanmasını öneriyorum. Yıkama sırasında şampuan saç diplerine masaj yapılarak uygulanmalı. Böylece saç dipleri uyarılarak daha hızlı uzamasına yardımcı olunur. Aşırı kuru saçları olanlar, yıkamayı haftada iki kez ile sınırlayabilir."

SICAK SU VE HAVA ZARAR VEREBİLİR!

Yıkama suyunun ısısının da büyük önem taşıdığını dile getiren Hüseyin Özdemir, "Saçlar, çok sıcak suyla yıkanmamalı. Çünkü sıcak su, saçın üst katmanına zarar verir ve yağ dengesini bozar. Bu da kurumaya yol açar. Yıkama suyu mutlaka ılık olmalı. Kurularken de havluyla sert şekilde ovmayın. Bu saça zarar verebilir. Nazik olun. Fönle kurutacaksanız aşırı sıcak havadan kaçının" dedi.

ERKEK ÜRÜNLERİ KULLANIN

Erkeklere özel üretilmiş saç ürünleri kullanmanın önemine dikkat çeken Hüseyin Özdemir, "Erkek ve kadınların saç yapıları birbirinden farklıdır. Erkekler, kendilerine özel üretilmiş şampuan, krem ve diğer ürünleri kullanmalı. Saç tipinize uygun şampuanları tercih edin. En uygunu, kimyasal miktarı az olanlar. Şampuanlardaki sülfat ve paraben zaman içinde ciltte tahrişe yol açabilir" diye konuştu.

DOĞAL YAĞLARDAN FAYDALANIN

Hüseyin Özdemir, erkeklerin saç bakımında doğal yağlardan da istifade edebileceğini dile getirdi: "Hindistan cevizi, argan ya da zeytinyağı gibi doğal yağlarla arada bir saçlara maske yapmak faydalı olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken, yağı saçınızda yarım saat bekletmek ve sonrasında saçınızı şampuanla nazikçe yıkamak. Çünkü şampuanlamadığınızda saçlarınızda yağlı bir görünüm kalabilir."