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KTC Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimi... "Faşistlerin tavrını lanetliyoruz"
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30 Mart 2023 Perşembe 13:24:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 13:24:00

KTC Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Faşistlerin tavrını lanetliyoruz

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Londra'da Rumlar tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişiminde bulunuldu. Skandal girişimin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı lanetledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında, "Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Sn Ersin Tatar'ın konvoyunun önünü keserek "Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm" sloganı atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz. İngiliz makamları Kıbrıs Türk Devleti'nin Cumhurbaşkanı olan Sn Tatar'ın güvenliği konusunda azami titizliği göstermelidir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ersin tatar londra saldırı rum ömer çelik

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