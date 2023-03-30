KTC Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Faşistlerin tavrını lanetliyoruz
Londra'da Rumlar tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişiminde bulunuldu. Skandal girişimin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı lanetledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında, "Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Sn Ersin Tatar'ın konvoyunun önünü keserek "Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm" sloganı atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz. İngiliz makamları Kıbrıs Türk Devleti'nin Cumhurbaşkanı olan Sn Tatar'ın güvenliği konusunda azami titizliği göstermelidir." ifadelerini kullandı.
- DEAŞ'lılara vatandaşlık verildiği iddiası yalanlandı
- KTC Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimi... "Faşistlerin tavrını lanetliyoruz"
- "Türkiye'nin Otomobilleri" konulu anma pulu hazırlandı
- İskenderun'da ağır hasarları binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
- "Depremlerden şu ana kadar 22 bin 500'e yakın sarsıntı meydana gelmiştir"
- Yunanistan'da Türkiye'ye deprem yardımını başlatan halk oldu