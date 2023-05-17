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17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:14:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:14:00

Kruvaziyer "Resilient Lady" ile Bodrum'a 1866 turist geldi

Kaynak: AA

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Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Rodos Limanı'ndan gelen 277 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD ve İngiliz uyruklu 1866 yolcu ile 1088 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen ve limanda bando takımı eşliğinde karşılanan turistler sahilde gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Bazı yolcular ise tarihi yerleri ziyaret etti.

"Resilient Lady", akşam Mikanos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

Etiketler : Rodos Limanı Bodrum Cruise Port Limanı Gemide çoğu ABD ve İngiliz uyruklu
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