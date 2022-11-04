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04 Kasım 2022 Cuma 08:53:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 08:53:00

Krizi yine Erdoğan çözdü! Lider diplomasisi dünyayı hayran bıraktı

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Önceki akşam katıldığı 'Gündem Özel' programında 'Bunun adı lider diplomasisidir' diyen Başkan Erdoğan'ın başarısına dünya medyası manşetlerden yer verdi. Putin'in 'Erdoğan'ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle anlaşmaya döndük' sözleri dünya medyasınca 'Erdoğan dünyayı rahatlattı. Türkiye'nin artan etkisi görülüyor' şeklinde yorumlandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Türkiye'nin üstlendiği diplomatik rol takdir toplamaya devam ediyor. Savaşın başından bu yana birçok küresel krizin çözülmesine öncülük eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün küresel tahıl çıkmazının önüne bir kez daha geçmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önceki gün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İkili zirvenin ardından Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından tahıl ihracatına izin veren Tahıl Koridoru Anlaşması'na geri döndü. Dünya basını bu gelişmeyi manşetlerine taşıyarak Türkiye'nin izlediği başarılı adımlara vurgu yaptı.

Washington Post / ABD: Tahıl koridoru krizinin çözümünde Türkiye çok önemli rol oynadı.

New York Times / ABD: Erdoğan ile Putin görüştü, kriz çözüldü.

Bloomberg / ABD: Türkiye'nin diplomatik başarısı. Bu sayede buğday fiyatları da düştü.

BBC / İngiltere: Erdoğan'ın açıklamasının ardından gıda fiyatları yeniden düştü.

Guardian / İngiltere: Rus lider geri adım attı ve bu hareket aynı zamanda Türkiye'nin artan etkisini de gösteriyor.

Reuters / İngiltere: Türkiye ve BM girişimleriyle Moskova geri adım attı.

France 24 / Fransa: Rusya, Erdoğan'ın arabuluculuğuyla tahıl anlaşmasına yeniden katıldı.

Kathimerini / Yunanistan: Dünyayı rahatlatan gelişmeyi Türkiye sağladı.

Al Jazeera / Katar: Yine Türkiye'nin çabaları ile tahıl anlaşması sürüyor.

Bild / Almanya: Ukrayna, tahıl yardımı için Türkiye ve BM'ye teşekkür etti.

Focus dergisi/Almanya: Görünen o ki, yine bir adamın arabuluculuk çabalarının rolü büyük: Recep Tayyip Erdoğan...

"ÇOK ÇABA HARCADIK, HER ŞEYİ YOLUNA KOYDUK"

Amerikan CNN International televizyonu tahıl koridorunun yeniden açılması sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı canlı yayında konuk etti. Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi sonrası her şey normale döndü. Tahıl meselesi savaştan ayrı bir durum. Son 3-4 gündür çok fazla diplomatik çaba sarf ettik. Savunma Bakanımız, Dışişleri Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız, Rusya ile görüşmeler yaptı. Putin de yoksul ülkelere giden tahıl miktarı hakkında politik bir noktaya değindi ve her şeyi yoluna koyduk. Türkiye'nin barış için çabaları da sürecek" dedi.

Etiketler : Rusya-Ukrayna Savaşı tahıl krizi türkiye
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