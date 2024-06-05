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05 Haziran 2024 Çarşamba 21:54:00 - Güncelleme:05 Haziran 2024 Çarşamba 21:54:00

Kritik ziyarette “gök mavisi” detayı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında Urumçi ve Kaşgar'ı ziyaret ettiğini belirterek, Türk İslam medeniyetinin kuruluşuna katkı veren tarihi şehirleri ziyaret etme fırsatı bulduğunu ifade etti. Ziyaret esnasında Bakan Fidan'ın tercih ettiği kravat rengi dikkat çekti. Bakan Fidan'ın mavi kravatı neyin sembolü, vermek isteği mesaj ne olabilir? İşte tüm detaylar…

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar 'ı ziyaret ederek vatandaşlarla samimi temaslarda bulundu. Sosyal medya paylaşımda ziyaret esnasında çekildiği fotoğrafları paylaşan Bakan Fidan, "Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin'deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim." notunu düştü.

"İKİ KADİM ŞEHRİ DE ZİYARET ETTİM"

Maveraünnehir ve Fergana Vadisi'nin şehirlerini, tarihi Horasan kentlerini ve diğer coğrafyalardaki Selçuklu şehirlerini defalarca görme imkanı bulduğunu belirten Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin'deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim. 'Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum. Okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin. Ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım. Bu kitap uzanıp her iki dünyayı tutan bir eldir' diye tanımladığı ünlü eserin müellifi, büyük alim Yusuf Has Hacib'in aziz ruhuna Fatiha okudum. Allah bütün alimlerimize rahmet eylesin."

BAKAN FİDAN'IN KRAVATINDAKİ MESAJ

Bakan Fidan'ın ziyaretleri esnasında tercih ettiği mavi renkli kravat aslında Doğu Türkistan'ın bağımsızlık sembolü bayrağının rengidir. Bayrakta kullanılan mavi renk ise özgürlüğü ve sonsuzluğu simgeler.

Etiketler : Hakan Fidan Çin ziyareti Mavi kravat Türk İslam medeniyeti Urumçi Doğu Türkistan dışişleri bakanı bağımsızlık mavi sembol
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