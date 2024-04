Kritik zirve dünya basınında: Türkiye'nin arabulucu rolü ön planda

Türkiye, dünyanın içinde bulunduğu istikrarsızlık çağında bölgesel ve küresel meselelerin çözümü için 'istikrarlaştırıcı güç' olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin dünya siyasetinde oynadığı önemli rol dış basın tarafından da dikkatle takip ediliyor.

Son olarak Başkan Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu.

KRİTİK GÖRÜŞME DÜNYA BASININDA

Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜŞME DÜNYANIN GÜNDEMİNDE



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Lideri İsmail Haniye'nin görüşmesi dünya basınında da gündem oldu. Batı basınında Türkiye'nin Katar'ın arabulucu rolünü üstlenmeye çalıştığı iddia edildi. pic.twitter.com/fYKxkSV0Eh — 24 TV (@yirmidorttv) April 21, 2024

İki buçuk saat süren kritik görüşme sonrası İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiye'nin her zeminde Gazze'ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade ettiği bilgisine yer verildi.

Zirve, uluslararası basın tarafından yakından takip edildi. Kritik görüşme dünya basınında geniş yer buldu.

İsrail gazetesi The Times of Israel, "Hamas liderini ağırladıktan sonra Erdoğan, Filistinlileri İsrail'e karşı birleşmeye teşvik etti" başlığını kullandı. Erdoğan'ın Hamas'ı bir "direniş grubu", İsrail'i ise "Nazilerden daha kötü" olarak nitelendirdiğine dikkat çeken The Times of Israel, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Haniye ile görüşmesinin ardından Erdoğan'ı hedef aldığı X paylaşımına yer verdi.

Bir diğer İsrail gazetesi The Jerusalem Post ise Erdoğan'ın Hamas'ı bir "direniş hareketi" olarak tanımladığına dikkat çekerken Ankara'nın İsrail'e yönelik ticaret kısıtlamalarını hatırlattı.

Haaretz Hamas'ın Türkiye ile bağlarını güçlendirmeyi hedeflediğine dikkat çekerken görüşmenin Wall Street Journal'ın Hamas'ın karargahını Katar'dan taşıyacağına yönelik haberinin ardından geldiğine dikkat çekti.

Ynet News ise "Hamas lideri Haniye ve Erdoğan, Türkiye'ye taşınma konusunu görüşmek üzere İstanbul'da buluştu" dedi ve Hamas'ın karargahının İstanbul'a taşınacağını iddia etti.

Reuters "Erdoğan Türkiye'de Hamas lideriyle bölgesel barış çabalarını görüştü" başlığını kullanırken Erdoğan'ın İsrail'in İran ile gerilimden faydalanmaması gerektiğine yönelik sözlerini vurguladı.

The Guardian ise "Erdoğan Hamas lideriyle görüştükten sonra Filistin'e birlik çağrısı yaptı" dedi. Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın X paylaşımını da vurgulayan The Guardian, Katz'a Türkiye Dışişleri Bakanlığından gelen "Utanması gereken İsrailli yetkililerdir. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katlettiler" cevabına dikkat çekti.

Bloomberg 'Türk lider bir kez daha ateşkes ve hızlandırılmış yardım çağrısında bulundu' dedi. İngiliz Guardian 'Erdoğan, Hamas lideriyle görüştükten sonra Filistin'e birlik çağrısı yaptı' manşeti ile çıktı. Haberde 'Türkiye cumhurbaşkanı, İran ile İsrail arasındaki son olayların İsrail'in Gazze'de 'zemin kazanmasına' izin vermemesi gerektiğini söyledi' denildi.

Hindistan merkezli NDTV İstanbul'daki zirveyi 'Türk Başbakan Erdoğan İstanbul'da Hamas Lideriyle Görüştü' başlığı ile okurlarına duyurdu.

İran merkezli PressTv'nin manşeti 'Türkiye Gazze savaşında arabuluculuk yapmaya çalışırken Hamas lideri Erdoğan ile görüştü' oldu. Haberde 'Filistin direniş hareketinin politbüro başkanı, Ankara'nın İsrail'in Gazze'de devam eden saldırganlığına son verme çabalarında daha etkili bir rol oynamaya çalıştığı bir dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi' denildi.

FRANSIZ MEDYASI: KATAR'I DEVREDIŞI BIRAKABİLİR

France 24 haberinde 'Türkiye kendisini çatışmada arabulucu olarak konumlandırmayı hedefliyor' yorumunu öne çıkardı. France 24'e konuşan London School of Economics'in misafir araştırmacısı Selin Nasi, "Türkiye'nin kendisini çatışmada arabulucu olarak konumlandırmayı ve belki de Katar'ın rolünü üstlenmeyi hedeflemesi oldukça muhtemeldir" dedi.

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli görüşmelerin yapıldığı bir gün geçirdi' diyen Euronews, Türkiye'nin aynı dönemde hem Mısır hem de Hamas yetkililerini ağırladığına dikkat çekti.

Proto Thema 'Dolmabahçe'de gerçekleşen toplantıda Hamas'ın güçlü isimlerinden ve rehinelerin kilit müzakerecisi Halid Meşal de hazır bulundu' dedi.

Bir başka Yunan gazete Kathimerini 'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hamas lideri İsmail Haniye'yi İstanbul'da karşıladı ve onunla Gazze'de ateşkes sağlanması ve insani yardım sağlanması çabaları hakkında görüştü' dedi.