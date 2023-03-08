Kritik zirve: Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Başkan Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki önemli görüşme gerçekleştirecek.
Erdoğan, saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Görüşmede siyaset gündemine dair konuların ele alınması bekleniyor.
Külliye'deki son görüşme 16 Şubat'ta gerçekleşti. İki lider son olarak 28 Şubat'ta depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te de Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya gelecek.
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