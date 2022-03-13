Kritik toplantı başladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Vahdettin Köşkü'nde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul ediyor. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgesel meseleler değerlendirilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis görüşmesi İstanbul Vahdettin Köşkü'nde saat 14.00'te başladı.
Kritik görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak. Rusya-Ukrayna savaşının değerlendireceği toplantıda bölgesel konular ele alınacak.
Görüşmede düzensiz göç konuları da ele alınacak.
"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEM LAZIM" DEMİŞTİ
Rusya'nın işgalinden sonra Miçotakis, Parlamento'da yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durum Türkiye'yle görüşmemizi gerektiriyor" demişti.
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