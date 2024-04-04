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Kritik toplantı sona erdi! MGK'dan terörle mücadele mesajı
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04 Nisan 2024 Perşembe 15:58:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 15:58:00

Kritik MGK toplantısı sona erdi!

Kaynak: AA

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki aylık aranın ardından Beştepe'de toplandı. Kritik toplantının ilk başlığı terörle mücadele...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.45'te başlayan kritik toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli gündemi, Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları. MGK toplantısında, bölgesel ve uluslararası diğer güvenlik konuları da masaya yatırıldı.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl ikinci kez yine yoğun gündemle toplandı.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

Beştepe'de gerçekleştirilen kritik toplantının ilk başlığı terörle mücadele. Türkiye'nin hedefi Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak. Bu çerçevede toplantıda Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların genişletilmesi üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içinde Bağdat'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları konuşuldu.

PKK YANDAŞLARININ AVRUPA'DA YAŞAYAN TÜRKLERE SALDIRILARI

MGK toplantısında, terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'da yaşayan Türklere ve Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıları da görüşüldü.

Bu konuda bugüne kadar atılan adımlar ve alınacak ilave tedbirler değerlendirildi.

WASHİNGTON YÖNETİMİYLE İLİŞKİLER

Washington yönetimiyle ilişkiler, kurulun gündemindeki bir diğer konuydu.

Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 tedariki için yürütülen süreçteki son durum ve Cumhurbaşkanı'nın mayıstaki Washington ziyareti Kurul tarafından ele alındı.

İSRAİL'İN GAZZE'DE SÜRDÜRDÜĞÜ KATLİAMLAR

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar da görüşüldü.

Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen temaslarla ilgili değerlendirme yapıldı.

Etiketler : mgk başkan erdoğan toplantı
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