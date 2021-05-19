Firari yenge de yakalandı... Kaldı biiiir

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19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:30:00

Kriptosuncuk'un firari yengesi Zuhal Özer de yakalandı

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Thodex soruşturması kapsamında firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer yakalandı.

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, firari konumda bulunan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, Aydın'da gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden, firari Zuhal Özer'in Aydın'da bir adreste saklandığı belirlendi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, Zuhal Özer'i gözaltına aldı.

Şüphelinin Aydın'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

SÜREÇ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların "Thodex" adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonda bu güne kadar 80 şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmış, 36'sı adli kontrol şartıyla 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Dün Maltepe'de yakalanan R.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Etiketler : kripto para tosuncuk fatih faruk özer zuhal özer thodex
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