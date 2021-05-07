  • BIST
    1433.66
  • Dolar
    8,2854
  • Euro
    10,0221
  • Altın
    485,3050
İstanbul
13 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hüzünlendiren ‘Kaybolan Yıllar'
Annelik hedeflerini değiştirdi
Kriptosuncuk Faruk Fatih Özer'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Putin'den ilginç benzetme! Kalaşnikof gibi güvenilir...
Dikkat çeken Türkiye çağrısı: Yakınlaşın...
CHP'li eski vekil: 'Melik Bey bunlar devede kulak'
Farkımızı ortaya koyduk: Türkiye liderlik ediyor
Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı?
ABD'den İran'a "iyi niyet göstergesi"
Balıkçı kavgası her an savaşa dönebilir
ABD'den sıra dışı çıkış! Ucuz aşı için patent savaşı
Kortizonlu ilaçlar katarakt yapabilir
SALGINDA BOYUN DÜZLEŞMESİ TEHLİKESİ VAR
Hurmanın fazlası, kan şekerini oynatır
KORONA İLE ALERJİYİ KARIŞTIRMAYIN
Uzun Kovid-19 hakkında bilinmesi gerekenler
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 07 Mayıs
İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı
Dünya diken üstünde: Nereye düşecek?
Yahudi yerleşimciler, iftar yapan Filistinlilere saldırdı
Salgın süresince 206 milyar liralık borç ertelendi
ABD Gizli Servisi, eğitim için Beyaz Saray'ın replikasının yapılmasını istedi
Almanya, Kovid-19 aşılarındaki mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı çıktı
DTÖ'den, müzakerelere yeşil ışık
07 Mayıs 2021 Cuma 11:39:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 11:39:00

Kriptosuncuk Faruk Fatih Özer'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

ABONE OL

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya tarafından rüşvet karşılığı saklandığı öğrenildi.

Thodex adlı kripto para borsasının firari patronu Faruk Fatih Özer, son dönemde işlerinin kötü gitmesi nedeniyle 18 Nisan'da kız kardeşi Serap Özer'den şirketin tüm belgelerini istediği ve iki gün sonra Arnavutluk'a kaçtı.

DHA'nın haberine göre, soruşturmada tutuklu bulunan Serap Özer ifadesinde abisi Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinde şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dokümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini anlattı. Özer, bu belgeler ve 400 bin kişiyi dolandırarak elde ettiği milyonlarca dolar kripto parayla yurtdışına çıktı. Soruşturmada ifadesi alınan şüphelilere göre, Özer'in kaçacağından firari olan 5 şirket yöneticisinin haberi vardı.

TAKİP VE İZLEMEDEN RÜŞVET İLE KURTULDU

Özer'in yabancı ortak bulmak niyetiyle yurtdışına gittiğini söylemesine rağmen, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası kaçmaya karar verdiği değerlendiriliyor. Faruk Fatih Özer'in hakkında çıkartılan kırmızı bülten kararıyla Arnavutluk polisinin Türkiye'den giden 4 emniyet ekibiyle işbirliği içinde yürüttüğü takip ve izlemeden rüşvet vererek şu ana kadar kurtulabildiği belirtildi. Özer'i, Arnavutluk'ta etkili eski yerel yöneticiler ve mafyanın rüşvet karşılığı sakladığı kaydedildi. Özer'in Arnavutluk'tan çıkış yaptığına ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı bu nedenle halen bu ülkede gizlenmeyi sürdürdüğü değerlendiriliyor.

İHBARLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Özer'in yakalanması için Arnavutluk polisinin çok kapsamlı soruşturma yürüttüğü, ülkeye girişinden itibaren bağlantı kurduğu herkesin takibe alındığı, ihbar hatlarına gelen bilgilerin anlık olarak değerlendirildiği öğrenildi. Özer'in teknolojik hiçbir iletişim cihazı kullanmamaya dikkat ettiği, çevresinde nereye gideceği kiminle görüşeceği konusunda yol gösteren refakatçiler olduğu vurgulanıyor.

SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, devam ederken son fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda, Özer Tiran'da kaldığı otele giriş yaparken görülüyor. Özer'in yanındaki kırmızı montlu kişinin Arnavut vatandaşı olduğu ve havalimanında karşılayarak otele kadar götürdüğü tespit edildi. Kırmızı montlu kişinin, Arnavut polisi tarafından şüpheliler arasında arandığı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 22 Nisan'da başlatılan soruşturmada bugüne kadar haklarında yakalama kararı verilen 82 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı. Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Etiketler : kripto para vurgun thodex faruk fatih özer
Nişanlısı Burak için dua istedi

Nişanlısı Burak için dua istedi
Karantina ilaçları topraklar!

Karantina ilaçları topraklar!
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Tek gerçek gözyaşı

Tek gerçek gözyaşı
Sinema öğrencileri için rehber olacak

Sinema öğrencileri için rehber olacak
Karantina pozu

Karantina pozu
Doğuma sayılı günler kala

Doğuma sayılı günler kala
‘Aşkın Tarifi' için buluştular

‘Aşkın Tarifi' için buluştular
Tolga Karel'i tanımam

Tolga Karel'i tanımam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER