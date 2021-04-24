  • BIST
    1345.15
  • Dolar
    8,3727
  • Euro
    10,1467
  • Altın
    478,2650
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Koronavirüste bir ilk gerçekleşti
Terör örgütü PKK'nın oyunu bozuldu
Kripto tosuncuğa sıkı takip! Bakan Soylu bizzat aradı: Yakalayın, iade edin
Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı
Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış
Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahale
Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldı
Hindistan rekor kırdı, DSÖ uyardı: Endişe duyuyoruz...
İsrail'e kritik uyarı: Sabrımızı test etmesinler
İmamoğlu'nun 23 Nisan provokasyonuna Valilik'ten sert tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Thodex açıklaması
‘Haydi Söyle' demeyin artık!
Sete çıktılar
Yeni dizi yeni imaj
FB'li Sosa'nın sanat aşkı
Fanlarından çiçek sürprizi
Doğum gününü bağışladı
Tedaviye yanıt veriyor
Koronaya karşı serum takviyesi
‘Kovan' filmiyle Moskova'da
Virüs çocukların kalbinde sinyal veriyor
Balığı kızartmak, Omega-3'leri yok eder
Anksiyete belirtisi; endişe
24 Nisan 2021 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 11:30:00

Kripto tosuncuğa sıkı takip! Bakan Soylu bizzat aradı: Yakalayın, iade edin

ABONE OL

Kırmızı bülten çıkarıldı. Kripto tosuncuğa amansız takip. Thodex'teki binlerce müşterisine ait 2 milyar dolarlık coin ile Arnavutluk'a kaçan F. Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanı Soylu, Arnavut mevkidaşını bizzat arayarak, 2 milyar dolarlık kripto vurgunu yapan F. Fatih Özer'in iadesini istedi.

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık vurgun yaparak Arnavutluk'a kaçmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizzat devreye girdi. Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci'yi telefonla arayan Soylu, Özer'in derhal yakalanarak gözaltına alınmasını istedi. Özer'in Arnavutluk'a girerken yanında 290 bin dolar bulunduğunu beyan ettiğini belirten Soylu, şüphelinin Türkiye'deki 3 ayrı hesabında bulunan 31 milyon TL'ye de bloke konulduğunu açıkladı. Diğer yandan, İçişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle, Interpol tarafından Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İstanbul polisi de büyük dolandırıcılıkla ilgili operasyonlarını genişletti. Şirketin Kadıköy'deki ofisinde yapılan aramada çok sayıda dokümana el konuldu.

62 KİŞİ GÖZALTINDA

Thodex ile bağlantılı 8 ilde düzenlenen operasyonlarda da haklarında yakalama kararı çıkarılan 78 şüpheliden 62'si gözaltına alındı. Bu arada Bakan Soylu, Özer'le fotoğrafının 1.5 yıl önce yazılımcı gençlerle buluşmasında çekildiğini, randevu listesinde olmayan şahsın fotoğraf çekilirken odaya alındığını belirtti.

Interpol, Thodex'in sahibini kırmızı bültenle arıyor.

KAÇIRDIĞI PARAYA HELALLİK İSTEDİ

Önceki gün Özer'in imzasıyla yayımlanıp kaldırılan açıklamada "Türkiye'de tutuklanmaktansa yurtdışında çalışıp insanlara borçlarını ödemek istiyorum" denildi. Özer, ameliyat ve çocuklarının eğitim paralarını Thodex'e yatıran kişilerin olduğunu, bu durumu belgelemeleri şartıyla ödemelerde öncelikli olacaklarını da belirterek "Umarım hakkınızı helal edersiniz, etmemenizi de anlarım" dedi.

VEBİTCOIN DE KAPANDI

Kripto para borsası Thodex'in kapanmasının ardından Vebitcoin de işlemlerini durdurduğunu açıkladı. MASAK, Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti, yöneticileri hakkında işlem başlattı.

Etiketler : kripto tosuncuk faruk fatih özer kırmızı bülten
Babaya özlem

Babaya özlem
Evde kimyager oldu

Evde kimyager oldu
Merve gibi deli göstermeye çalıştılar!

Merve gibi deli göstermeye çalıştılar!
Kalp Yarası'nda buluştular

Kalp Yarası'nda buluştular
Aşkın kıyameti sette!

Aşkın kıyameti sette!
5 bin kitaplık kütüphane

5 bin kitaplık kütüphane
Virüsten korktu, Bodrum'a taşındı

Virüsten korktu, Bodrum'a taşındı
‘Prens'ler gibi çekim!

‘Prens'ler gibi çekim!
Jet bulamayınca uçağı kapattılar

Jet bulamayınca uçağı kapattılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER