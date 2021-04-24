Kripto tosuncuğa sıkı takip! Bakan Soylu bizzat aradı: Yakalayın, iade edin

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık vurgun yaparak Arnavutluk'a kaçmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizzat devreye girdi. Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci'yi telefonla arayan Soylu, Özer'in derhal yakalanarak gözaltına alınmasını istedi. Özer'in Arnavutluk'a girerken yanında 290 bin dolar bulunduğunu beyan ettiğini belirten Soylu, şüphelinin Türkiye'deki 3 ayrı hesabında bulunan 31 milyon TL'ye de bloke konulduğunu açıkladı. Diğer yandan, İçişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle, Interpol tarafından Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İstanbul polisi de büyük dolandırıcılıkla ilgili operasyonlarını genişletti. Şirketin Kadıköy'deki ofisinde yapılan aramada çok sayıda dokümana el konuldu.



62 KİŞİ GÖZALTINDA

Thodex ile bağlantılı 8 ilde düzenlenen operasyonlarda da haklarında yakalama kararı çıkarılan 78 şüpheliden 62'si gözaltına alındı. Bu arada Bakan Soylu, Özer'le fotoğrafının 1.5 yıl önce yazılımcı gençlerle buluşmasında çekildiğini, randevu listesinde olmayan şahsın fotoğraf çekilirken odaya alındığını belirtti.

Interpol, Thodex'in sahibini kırmızı bültenle arıyor.

KAÇIRDIĞI PARAYA HELALLİK İSTEDİ

Önceki gün Özer'in imzasıyla yayımlanıp kaldırılan açıklamada "Türkiye'de tutuklanmaktansa yurtdışında çalışıp insanlara borçlarını ödemek istiyorum" denildi. Özer, ameliyat ve çocuklarının eğitim paralarını Thodex'e yatıran kişilerin olduğunu, bu durumu belgelemeleri şartıyla ödemelerde öncelikli olacaklarını da belirterek "Umarım hakkınızı helal edersiniz, etmemenizi de anlarım" dedi.

VEBİTCOIN DE KAPANDI

Kripto para borsası Thodex'in kapanmasının ardından Vebitcoin de işlemlerini durdurduğunu açıkladı. MASAK, Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti, yöneticileri hakkında işlem başlattı.