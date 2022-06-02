VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kripto parada yeni bir vurgun!
İsrail güçleri Filistinlilere ait bir evi yıktı
'Adamlar' bilim kurgu ve gerilim sevenlerle buluşacak
Doğal gaz ithalatı martta yüzde 6,6 arttı
İhracatta mayıs rekoru!
Avustralya'da gaz arzında sorun büyüyor
Bolu'da kadın belediye meclis üyesi Çınar hakkında 30 gün koruma kararı verildi
DSÖ, dünyada 550 maymun çiçeği vakası bulunduğunu açıkladı
Terör örgütü PKK yandaşları Londra'da yürüyüş düzenledi
ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyonun seyri konusunda yanıldım
ABD, Küba'ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı
Borsa güne yükselişle başladı
Hollywood oyuncusu Johnny Depp, eski eşinden 15 milyon dolar tazminat kazandı
THY'den 'PCR test raporu' açıklaması
Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede detaylar belli oldu
25 ülkeye yeni büyükelçi atandı!
Füzeleri 15 saniyede tespit ediyor!
Almanya'da 'beyin ölümü gerçekleşti' dediler: Türkiye sahip çıktı
NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya'dan Türkiye'ye mesaj
Hiç diyet yapmadım
Özel hazırlık
Oğuz Aral adını yaşatacak
Çok aşığım!
02 Haziran 2022 Perşembe 11:10:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 11:10:00

Kripto parada yeni bir vurgun!

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Kripto para borsasında yeni vurgun gerçekleştirildi. Yabancı sermayeli Humex isimli kripto para borsasında kullanıcıların hesapları çekim işlemine kapatıldı. Şüphelilerin, 20 milyon dolarla kaçtıkları iddia ediliyor.

Yabancı sermayeli Humex isimli kripto para borsasında kullanıcıların hesapları çekim işlemine kapatıldı, platformun kurucularının 20 milyon dolarla kaçtığı iddia edildi.

Mağdur yatırımcı, "Normalde akşamları karları çekebiliyorduk. Baktım akşam kar yatmış fakat çekme işlemini yapamıyorum. Parça parça olmakla birlikte 12 bin dolar kadar yatırmıştık maalesef" dedi.

Kısa süre önce Türkiye'de faaliyete geçen yabancı sermayeli HUMEX isimli kripto para borsası, yüksek kar marjı vaat ederek günden güne kullanıcı sayısını artırdı.

Avukat Mehmet Tufak Koçak, "Humingbırd teknoloji yatırım şirketi ülkemizde 2021 yılında faaliyete geçmiş bir şirkettir. Yaklaşık yirmi milyon dolarlık bir yatırımla türkiye'ye geldiklerini söyleseler de ticaret sicilinden anlıyoruz ki yüz bin Türk lirası kadar bir sermayeleri var" bilgilerini verdi.

20 MİLYON DOLARLA KAÇTIKLARI İDDİA EDİLİYOR

Platformun kurucusu Franko Çonk Enrikuez 'in ve CEO'su Tank Kaiçe'nin 20 milyon dolarla yurtdışına kaçtıkları öne sürülüyor. Çinli yöneticinin kendi ülkesinde dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği ve bu nedenle Malezya vatandaşlığına geçtiği de iddialar arasında.

Mağdur çalışan, "Öğlen molasından sonra şirkete döndük arkadaşlarımla birlikte bir gerginlik sezdik. Fakat hiç beklemediğimiz için hala daha olumlu düşünmeye devam ettik. Yaklaşık bir saat kadar bir süreç geçti. Ve ondan sonra artık gitmiş olabilecekleri durumunu düşünmeye başladık" diye konuştu.

Avukat Koçak, "İki bin, iki bin beş yüz kadar mağdur söz konu. Şirket çalışanlarıyla beraber iki bin altı yüz rakamına ulaşmış oluyoruz. Halihazırda eğer yatırımı devam eden varsa şu an para çekmeleri imkansız. Para çekimine kapalı sistem" dedi.

Mağdur yatırımcı, "Bir tanıdık vasıtasıyla duydum açıkçası. Duyduğumda da çok kar elde edebileceğimi düşündüm. Bunun üstüne de kredi çektim. Ev kredisine de girmiştik. Maalesef ki şu an ne bu krediyi ödeyebilecek durumdayım ne de çektiğim ev kredisini ödeyebilecek durumdayım" ifadelerine yer verdi.

SADECE YATIRIMCILAR DEĞİL, ŞİRKETİN 75 ÇALIŞANI DA MAĞDUR OLDU

Mağdur çalışan, "Bizler hiçbirimiz maaşımızı almadık. Hiçbir hakkımızı alamadık. Zaten maaş gününde gittiler. Hiçbir hakkımız yok şu an. Yani biz de aslında herkes kadar mağduruz" şeklinde konuştu.

Hem yatırımcıların hem de çalışanların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Etiketler : Yabancı sermayeli Humex yeni vurgun Kripto para borsası
Yorgun Aleyna

Yorgun Aleyna
Dadı arayışında

Dadı arayışında
Öğretmenlikten müziğe yatay geçiş

Öğretmenlikten müziğe yatay geçiş
"Seçkin" çıkışma

"Seçkin" çıkışma
Hastaneden sahneye

Hastaneden sahneye
Kedisinin ölümüyle sarsıldı

Kedisinin ölümüyle sarsıldı
3 ödül birden

3 ödül birden
Defileye 2 ayda hazırlandı

Defileye 2 ayda hazırlandı
Sürpriz barışma

Sürpriz barışma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX