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15 Mart 2023 Çarşamba 08:40:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 08:40:00

Kripto cüzdanları boşaltıp kumarda yediler

Kaynak: İHA

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Sahte sitede ‘bedava kripto para' vaadiyle dijital cüzdanları ele geçiren şebeke çökertildi.Ukraynalı çete liderinin yurtdışına kaçırdığı parayla kumar oynadığı görüntülere ulaşıldı.

BITCOIN ÇETESİNDEN 50 MİLYON TL'LİK VURGUN

Ünlü bir kripto para borsasının internet sitesini kopyalayan bir çete, sosyal medya platformlarında '5. yıla özel kripto para dağıtılıyor' şeklinde reklamlar yayımladı. Sahte site arama motorunda da en üst sıraya çıkarıldı. Ardından şebeke tarafından cep telefonlarına gönderilen ya da sitedeki linke tıklayan vatandaşlardan kullanıcı adı ve şifre girmeleri istendi. Daha sonra da alınan GSM onayıyla çete üyeleri kripto para hesaplarını ele geçirdi. Vurgun paralarının özellikle yurtdışındaki hesaplara aktarıldığı belirlendi.

17 İLDE 42 GÖZALTI

50 milyon lirayı bulan dolandırıcılığın ardından İzmir merkezli soruşturma başlatıldı. 2'si Gürcistan, 1'i Ukraynalı 64 şüphelinin kimlikleri tek tek belirlendi. Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 17 ilde toplam 42 şüpheli yakalandı. Çeteyi yurtdışından organize eden firari Ukraynalı liderin, dolandırdığı paralarla yurtdışında kumar oynadığı öğrenildi.

SAHTE SİTEDEN PARALEL İŞLEM

Sahte siteyi orijinal sanıp kullanıcı adı ve şifrelerini giren vatandaşlar, gelen güvenlik kodunu da yazınca kendi elleriyle cüzdanları şebekeye teslim etmiş oldu.

Etiketler : Gürcistan Ukrayna İstanbul ve Ankara

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