Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin yeni açıklama: Seçimlerden önce!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi yakın gelecekte, Rusya'da Mart ortasında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinden önce ziyaret edebileceğini söyledi.

PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Rusya'da yayın yapan bir mecraya demeç veren Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretine yönelik hazırlıkların sürdüğünü ancak henüz tarihin netleşmediğini belirtti.

Dmitri Peskov, Rusya'da Mart ayında gerçekleşecek olan devlet başkanlığı seçimi ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çalışma programı dikkate alınarak 12 Şubat'ta yapılacak ziyaret ertelenmişti.

PUTİN'İN ÜLKEMİZE ZİYARETİ HER ZAMAN GÜNDEMDE

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ertelenen ziyareti hakkındaki soruyu yanıtlayan Keçeli, "Erteleme kelimesi kullanılıyor; ama hiçbir zaman resmi olarak bir ziyaret tarihi açıklanmamıştı. Bu yüzden bir bakımdan 'erteleme' kelimesi doğru değil. Sayın Putin'in ülkemize ziyareti her zaman gündemde, bugün de gündemde. Ne zaman Cumhurbaşkanımızın takvimine alınırsa, nerede yapılacaksa o toplantı o gün Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklanacaktır" dedi.