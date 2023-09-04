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04 Eylül 2023 Pazartesi 15:35:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 15:35:00

Kremlin'den kritik zirve sonrası ilk açıklama: Görüşmelerin ilk kısmı yapıcıydı

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Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme sonrası ilk açıklama Kremlin'den geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Erdoğan-Putin arasındaki görüşmenin ilk bölümü yapıcı geçti" swsi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Erdoğan-Putin arasındaki görüşmenin ilk bölümü yapıcı geçti' açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme sonrası ilk açıklama Kremlin'den geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov: Görüşmelerin ilk kısmı yapıcıydı

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