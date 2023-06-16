16 Haziran 2023 Cuma 11:12:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 11:12:00
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması
Kaynak: İHA
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Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in "yakınlarda gerçekleştireceği" Türkiye ziyareti konusunda sözleştiği duyuruldu.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yakınlarda gerçekleştireceği" Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu
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