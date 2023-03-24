VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kremlin'den Kuzey Akım hatlarındaki patlamayla ilgili açıklama
Felçli ‘Çiko'ya jandarma merhameti
Gaziantep'te depremzedeler için "ramazan sokakları" oluşturuldu
24 bin lira maaşla hamal bulamıyor
Bu araç ‘ay'da su izleri arayacak
Depremzede çocuklara ‘kitap deposu'
24 Mart 2023 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 14:23:00

Kremlin: Kuzey Akım hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturma şeffaf ve kapsayıcı olmalı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl meydana gelen patlamalara ilişkin soruşturmanın şeffaf ve kapsayıcı olması gerektiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl gerçekleşen patlamalara değinen Peskov, Danimarka Enerji Ajansının, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'yi hattın yanında bulunan bir nesnenin denizden çıkarılması sürecine katılmaya davet etmesini olumlu bir gelişme şeklinde değerlendirdi.

Peskov, "Bunun ne tür bir nesne olduğunun, terör eylemiyle ilgili olup olmadığının tespit edilmesi, soruşturma çerçevesinde kritik öneme sahip. Soruşturma, tüm ilgili tarafların sürece katılımı açısından kapsayıcı ve şeffaf olmalıdır." dedi.

"ABD başka ülkelerin iç işlerine müdahale ediyor"

ABD'nin başka ülkelerle ilgili eylemlerini de değerlendiren Peskov, "Elbette, ABD, Belarus dahil başka ülkelerin iç işlerine dolaylı ve doğrudan müdahale etmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bunun dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Peskov, Belarus'un buna karşı koymak için yeterli güce sahip olduğunu belirtti.

Etiketler : Moskova ABD Peskov

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX