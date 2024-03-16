VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kredi kartı faiz oranlarında değişiklik kararı! Merkez Bankası'ndan yeni adım
Türk havacılığının altın çağı: İHA 122 süpersonik füze ile nokta atışı!
Kandil ‘kent uzlaşısı'na ümit bağladı!
Unutkan İmamoğlu'na canlı yayında 'vaat' ayarı: Bu bir harakiri!
7 ülkeden İran ve Rusya açıklaması: Tehdit gibi 'Hazırız' mesajı
'Yeniden' Büyük İstanbul Mitingi: AK Parti tarihi buluşmanın detaylarını açıkladı
16 Mart 2024 Cumartesi 00:12:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 00:12:00

Kredi kartı faiz oranlarında değişiklik kararı! Merkez Bankası'ndan yeni adım

Kaynak: AA

ABONE OL

Merkez Bankası, kredi kartlarında nakit avans çekimi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseltti. Öte yandan, kredili mevduat hesaplarında da faiz yüzde 5'e çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası (TL) mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar attı.

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Yapılan değişiklikle farklılık giderilirken, söz konusu oranlar bugünden itibaren geçerli olacak.

BANKALARIN TÜZEL KİŞİ TL PAYI İÇİN AYLIK ARTIŞ HEDEFİ

Merkez Bankasının bankalara gönderdiği uygulama talimatı ile gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedefleri de güncellendi.

Buna göre, bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Daha önce tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması gerekiyordu.

Ayrıca, bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş olan gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri güncellendi ve hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı artırıldı.

Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak.

Etiketler : kredi kartı nakit avans faiz oranı resmi gazete
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular
34 yıl sonra yeniden

34 yıl sonra yeniden
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX