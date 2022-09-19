Kraliçe 2. Elizabeth'in son yolculuğu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için Londra'da çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, parlamento binası içindeki Westminster Hall'den, resmi cenaze töreninin yapılacağı tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ne getirildi.

Kraliçe Elizabeth'in tabutu, TSİ 12.47'de askeri geçit töreniyle cenaze merasiminin yapılacağı başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ne taşındı.

Kraliçe'nin tabutunun arkasında yürüyenler arasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward, Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry yer aldı.

Dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin yer alacağı, yaklaşık 2000 kişinin katılımıyla düzenlenen resmi cenaze töreni TSİ 13.00'de Westminster Abbey Kilisesi'de başladı.

Törene, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500'e yakın dünya lideri ve üst düzey isim katılıyor.

Cenaze töreninde, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer alıyor.

Westminster Abbey Kilisesi'ndeki töreninin ardından, ülke genelinde 2 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Törenin ardından Kraliçe Elizabeth'in tabutu, Hyde Park'ın girişindeki Wellington Arch'a ve oradan da defnedileceği Windsor'a götürülecek.

Buradaki geçit törenin ardından ise Windsor Kalesi'ne getirilecek Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı, kaledeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve özel aile töreniyle defin işlemi gerçekleştirilecek.

İngiltere'nin en uzun süre tahta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.