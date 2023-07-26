26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:47:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:47:00
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
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