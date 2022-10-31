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31 Ekim 2022 Pazartesi 15:32:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 15:32:00

KPSS soruşturmasında yeni detay: ÖSYM Başkanı Aygün şüpheliler arasında

Kaynak: AA

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İptal edilen 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumuna ilişkin soruşturma kapsamında eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve yayınevi sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi şüpheli sıfatıyla dosyada yer alıyor.

İptal edilen 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumuna ilişkin soruşturmanın dosyasında eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve yayınevi sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

AA'da yer alan habere göre, Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2022 KPSS'ye ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ön inceleme raporu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın dosyasında yer aldı.

Raporda, sınavdaki 4 sorunun, "soru hazırlama sürecinde görev alan uzmanlar tarafından dışarıdaki bir kaynaktan esinlenilerek hazırlanmış olabileceği ya da ÖSYM'nin soru havuzuna servis edildikten sonra yayınevleri için de benzerlerinin hazırlanmış olabileceği" ifade edildi.

Sınav sorularının sızdırıldığına ya da çalındığına ilişkin bu aşamada bir tespitin bulunmadığı bilgisi de raporda yer aldı.

5 KİŞİ ŞÜPHELİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma kapsamında dönemin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün de aralarında bulunduğu bazı kamu görevlileri için soruşturma izni talep etti.

Talebi değerlendiren YÖK, Prof. Dr. Aygün ile soru hazırlama sürecinde yer aldıkları belirlenen 3 uzman hakkında soruşturma izni verdi.

Böylece yayınevi sahibi Münir Çelik, Prof. Dr. Aygün ve 3 soru hazırlama uzmanı, iptal edilen KPSS soruşturmasının dosyasına "şüpheli" sıfatıyla girdi.

Başsavcılık, haklarında soruşturma izni verilmeyen yaklaşık 30 kamu çalışanı için de Danıştaya itiraz etti.

İtirazın kabul edilmesi halinde dosyadaki şüpheli sayısı artacak.

SÜREÇ

DDK, 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS'de çıkan bazı soruların sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı yönündeki iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Bunun üzerine Başsavcılık, 2022 KPSS için soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında Ankara'da bir yayınevine ait 2 adreste arama yapmış, yayınevine ait çok sayıda dijital materyale ve soru kitapçığına el konulmuştu.

Bu gelişme üzerine iptal edilen sınav, 18 Eylül'de tekrarlandı.

Etiketler : İptal edilen 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Başsavcılık 2022 KPSS
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