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04 Ağustos 2022 Perşembe 18:59:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 18:59:00

KPSS ile personel alım süreçleri yeni takvime göre güncellenecek

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumunun iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarının KPSS ile personel alım süreçlerinin yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarının, kontenjan ve şartlarını, 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracağını söyledi.

KPSS'NİN 31 TEMMUZ'DA YAPILAN OTURUMLARI İPTAL EDİLMİŞTİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklamıştı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları söylemişti:

"Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.

Etiketler : İletişim Başkanı Fahrettin Altun KPSS takvimi
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