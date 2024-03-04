04 Mart 2024 Pazartesi 19:55:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 19:55:00
Sağlık Bakanlığı'na personel alım sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı'na 27 bin personel alım sonuçları açıklandı. Bakan Koca, "KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 27.000 yeni çalışma arkadaşımız bize güç verecek." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 27.000 yeni çalışma arkadaşımız bize güç verecek.
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