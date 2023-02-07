Köyü kar kapattı

Muş'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Yukarı Yongalı köyünde evler tamamen kara gömülürken, sokaklarda küreklerle yol açan köylüler kardan tüneller oluşturdu.



HER SABAH AYNI MANZARA

Muş'ta merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarı Yongalı köyünde kar esareti yaşanıyor. 5 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, tek katlı evleri adeta kara gömdü. İş makinelerinin giremediği sokaklarda kapı ve pencereler kardan kapanma noktasına gelirken, küreklerle yol açan köylüler ise kardan tüneller oluşturdu. Dam ve çatılarda kar temizleme çalışması yapan vatandaşlar, her sabah aynı kar manzarasıyla karşılaşıyor.

BU SENE 50 GÜN GEÇ YAĞDI

Tek katlı evler ile ahır ve odunlukların kar altında kaldığı köyde dar sokaklarda kendi imkanları ile yollarını açtıklarını ifade eden köy sakini Eyyüp Omur, "Bu sene kar 50 gün geç yağdı. Bir sabah kalktık baktık bütün evler kara gömülmüş. Geçtiğimiz yıllar gibi kar yağışı etkisini göstererek, tek katlı evleri kara gömdü. Köy içerisinde iş makinesinin giremediği bölgeleri, bizler kürek yardımıyla açıyoruz. Adeta tüneller gibi açmışız" ifadelerini kullandı. İHA

Aralıksız süren kar yağışı nedeniyle çökme riski taşıyan evlerinin damlarını kürekle temizleyen Hamza Özçelik "Gündüz damlarımızı temizliyoruz ertesi gün yine aynı kar yağıyor" dedi.