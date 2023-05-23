Köylerde ata tohumu turu
Batman'da ata tohumlarının korunması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
Batman'da ata tohumlarının korunması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda uzman ekipler köy köy gezerek çiftçilerdeki ata tohumlarından numuneler aldı. Pirinçten sumağa, cevizden incire, kavundan bibere 40 farklı tohuma ulaşan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
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