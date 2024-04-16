VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li başkandan ırkçı karar!
Antalya Havalimanı'nı 3 ayda 3 milyon yolcu kullandı
Devlet Bahçeli'den yeni anayasa mesajı!
5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi! Masada 4 ana başlık var
İki ilde terör operasyonu: 8 gözaltı
16 Nisan 2024 Salı 07:11:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 07:11:00

Köyde 'şeker' kuyruğu

ABONE OL

Bursa'nın bir köyünde dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalığına iyi geldiği iddia edildi, eline bidonu alan köye koştu. Diyabet şikayetlerini yok ettiği düşünülen sudan almak için köyde kuyruklar oluştu.

TAHLİLLERDE BOR MİKTARI FAZLA ÇIKTI

Bursa'nın İznik ilçesindeki Karatekin köyünde dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu iddia edilirken, 500 kişinin yaşadığı mahallede hiç kimsede şeker hastalığına yıllardır rastlanmamasının sebebi olarak bu su gösterildi. Şeker hastalığına iyi geldiğini iddia ettiği suda, tahlillerde bor miktarının fazla çıktığı tespit edildi.

BİDONLARA DOLDURUP GÖTÜRÜYORLAR

Köyün merkezinden ve cami şadırvanından su dolduran vatandaşlar köy camiine isterlerse yardımda bulunabiliyor. Türkiye'nin her bölgesinden yüzlerce kilometre yol yapıp akın akın gelenler, bidon bidon su doldurup gidiyor. Su için Yalova'dan gelen bir kişi, "Sosyal medyadan bir kaç kez duydum geldim. İçenler fayda gördüklerini söylüyor" dedi.

Etiketler : bursa su kuyruk
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX