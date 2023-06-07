Köyde çekirge paniği

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde sayıları binleri aşan çekirge istilası yaşanıyor. Köyün içerisinde ve tarım arazilerinde yer alan çekirgeler evlere girerken, tarım arazilerine de zarar veriyor. Son 3 yıldır bu sorunu yaşadıklarını ve bu yıl çekirge sayısında büyük bir artış olduğunu dile getiren Çevrepınar köyü sakinleri soruna çözüm bulunmasını istiyor.

