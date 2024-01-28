Çalıştığı işyerinde, işveren tarafından sürekli aşağılandığını öne süren işçi, mobinge maruz kaldığını belirterek istifa etti. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Davacı işçi, kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi işçinin itirazını kabul etti.

'SAĞLIĞI BOZULDU'



Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi: "Dosya kapsamındaki tanık anlatımları, mail içerikleriyle davacının gördüğü psikolojik tedaviye dair rapor ve tıbbi belgeler incelenmiştir. Davacının işveren tarafından aşağılandığı, görev tanımı dışındaki işlerin yaptırıldığı, hedeflerin tutturulması aksi halde işten atılacağı konusunda mailler gönderildiği ve bu nedenle psikiyatrik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Davacının işyerinde psikolojik taciz ve baskıya uğradığı da belirlenmiştir. Dairemizce manevi tazminat talebinin kabulüne hükmedilmiştir."